Москва31 июлВести.В поезде Воронеж – Москва, 30 июля, у одной из пассажирок внезапно начались стремительные роды. К счастью, с ней в одном вагоне ехали врачи. Супруги Александра и Дмитрий Казаковы – онколог и детский травматолог – приняли роды. У женщины родилась девочка, сообщает ГТРК "Воронеж".
Она ушла в туалет и закричала. Мы сразу поспешили на помощь и поняли, что у девушки начались роды. Мы уложили ее на кровать, я начала принимать малыша. Мои муж и сын помогали мнеприводятся в сообщении слова онколога Александры Казаковой
Пассажирка была на 38 неделе беременности, роды начались внезапно и были стремительными. Весь процесс длился примерно 10 минут. На помощь врачам из другого вагона пришел еще кардиолог. Роды прошли благополучно.
Молодую маму с новорожденной высадили в Липецке, там их уже ждали врачи скорой помощи, которые отвезли роженицу с ребенком в Липецкий перинатальный центр.