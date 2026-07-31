Онколог и травматолог приняли роды в поезде Воронеж – Москва Внезапные роды в поезде пришлось принимать врачам из Воронежа

Москва31 июл Вести.В поезде Воронеж – Москва, 30 июля, у одной из пассажирок внезапно начались стремительные роды. К счастью, с ней в одном вагоне ехали врачи. Супруги Александра и Дмитрий Казаковы – онколог и детский травматолог – приняли роды. У женщины родилась девочка, сообщает ГТРК "Воронеж".

Она ушла в туалет и закричала. Мы сразу поспешили на помощь и поняли, что у девушки начались роды. Мы уложили ее на кровать, я начала принимать малыша. Мои муж и сын помогали мне приводятся в сообщении слова онколога Александры Казаковой

Пассажирка была на 38 неделе беременности, роды начались внезапно и были стремительными. Весь процесс длился примерно 10 минут. На помощь врачам из другого вагона пришел еще кардиолог. Роды прошли благополучно.

Молодую маму с новорожденной высадили в Липецке, там их уже ждали врачи скорой помощи, которые отвезли роженицу с ребенком в Липецкий перинатальный центр.