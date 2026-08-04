Москва4 авг Вести.Принявшая роды в поезде Воронеж – Москва онколог Александра Казакова получит денежную премию. Об этом ГТРК "Воронеж" сообщили в пресс-службе областного научно-клинического онкологического центра, где работает девушка.

Девочка, по данным издания, родилась здоровой. Мать решила назвать ее в честь Александры Казаковой.

Ранее сообщалось, что 30 июля беременная гражданка Марокко ехала в поезде Воронеж – Москва. В одном вагоне с ней находились супруги Александра и Дмитрий Казаковы – онколог и детский травматолог. Они услышали крик женщины в туалете и поняли, что она рожает. Медики уложили ее на кровать – по словам Александры, муж и сын помогали ей принимать роды. Также к ним пришел кардиолог из соседнего вагона.

Роды были стремительными и продлились около десяти минут. Молодую маму с младенцем высадили в Липецке, там их уже ждали врачи скорой помощи.