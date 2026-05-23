В вагоне подмосковной электрички на свет появился ребенок Женщина родила в вагоне подмосковной электрички

Москва23 мая Вести.В Московской области женщина родила ребенка прямо в вагоне электрички. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Все произошло в вечернее время на станции Софрино. Как рассказали очевидцы, у женщины начались схватки. Поезд остановили, в вагон зашли медики скорой помощи.

Пассажиры сами начали выходить, чтобы не мешать врачам принимать роды сообщил источник

Поезд оставался на станции, пока младенец не появился на свет. Роды прошли благополучно. Мама с новорожденным была доставлена в роддом.