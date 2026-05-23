Москва23 маяВести.В Московской области женщина родила ребенка прямо в вагоне электрички. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Все произошло в вечернее время на станции Софрино. Как рассказали очевидцы, у женщины начались схватки. Поезд остановили, в вагон зашли медики скорой помощи.
Пассажиры сами начали выходить, чтобы не мешать врачам принимать родысообщил источник
Поезд оставался на станции, пока младенец не появился на свет. Роды прошли благополучно. Мама с новорожденным была доставлена в роддом.