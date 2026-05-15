Женщина родила ребенка в вагоне электрички, шедшей из Сергиева Посада в Москву SHOT: женщина родила ребенка в подмосковной электричке

Москва15 мая Вести.Врачи приняли роды в электричке, шедшей из Сергиева Посада в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что это произошло в шестом часу вечера на станции Софрино.

Девушка ехала в составе, шедшем по маршруту Сергиев Посад - Москва-Ярославская, когда у нее вдруг начались схватки сказано в сообщении

Скорую будущей маме вызвали попутчики. Прибывшие на место медики приняли роды прямо в вагоне.

По словам очевидцев, новоиспеченную маму с малышом увезли в роддом, они чувствуют себя хорошо.

Электричка продолжила движение по маршруту следования – в Москву.