Прохор Шаляпин признался, что мечтает о троих детях от любимой женщины Прохор Шаляпин заявил о желании встретить любовь и стать отцом троих детей

Москва19 авг Вести.Артист Прохор Шаляпин признался, что мечтает о троих детях от любимой женщины. Об этом он рассказал в интервью KP.RU во время экскурсии по своему новому дому.

По словам артиста, в особняке обязательно появится детская комната, а, возможно, и не одна. Шаляпин отметил, что его мама жднт внуков, однако сам он относится к вопросу создания семьи философски.

Я считаю, что смысл жизни человека в собственной реализации. Если дети есть – это замечательно. Но если их нет, на все воля Божья сказал Шаляпин

Артист также высказался о Семейном кодексе. По его мнению, законодательство недостаточно защищает права отцов. Шаляпин отметил, что после разводов некоторые женщины препятствуют общению отцов с собственными детьми.

Вместе с тем артист признался, что пока ждет настоящую любовь.

Мне очень хочется настоящую любовь встретить, чтобы прям окунуться в нее до одури и родить детей заявил Шаляпин

В прошлом году артист впервые стал отцом благодаря сдаче донорского биоматериала в клинике. При этом, по словам Шаляпина, официально наследников у него пока нет.