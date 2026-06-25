Прохор Шаляпин сообщил, что его дети и их мать будут жить отдельно от него

"Мне нужна тишина": Прохор Шаляпин сообщил, что его дети будут жить отдельно Прохор Шаляпин сообщил, что его дети и их мать будут жить отдельно от него

Москва25 июн Вести.Певец Прохор Шаляпин признался, что хочет стать отцом двоих-троих детей, но хотел бы жить отдельно от них и их матери. Свои планы артист озвучил на шоу "В гостях у Ханги".

Телеведущая Елена Ханга уточнила у него, означает ли это, что он ищет женщину для рождения ребенка, а не хочет встретить "единственную". По словам артиста, он уже прошел этот этап, старается реально подходить к ситуации.

Певец уже придумал концепцию семейной жизни и считает, что главное, чтобы ребенок "был долюбленный". По мнению Шаляпина, ребенку "не так важно, вместе вы живете с его мамой". Артист собирает содержать свою семью.

Я уже подготовил квартиру для матери и ребенка. Буду жить в этом же доме, но в другом подъезде. Потому что мне нужна тишина и покой рассказал Шаляпин

Артист уточнил, что видит на эту роль женщину в возрасте 30 лет, хотя ему "много сумасшедших пишут". Из интервью певца следует, что внешность не слишком его заботит, и он не против, чтобы женщина была "поглупее, но чтобы с ней было спокойнее".

В этом же интервью Шаляпин признался, что биологические дети у него уже есть, так как он был донором.

Прохор Шаляпин - 42-летний российский певец, актер, телеведущий, принимал участие в ряде телепроектов.