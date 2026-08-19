Прохор Шаляпин заявил, что ему искренне жаль Ларису Долину после скандала

Прохор Шаляпин поддержал Ларису Долину после истории с мошенниками Прохор Шаляпин заявил, что ему искренне жаль Ларису Долину после скандала

Москва19 авг Вести.Артист Прохор Шаляпин заявил, что ему искренне жаль певицу Ларису Долину после истории с мошенниками. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

По словам Шаляпина, Долина долго шла к своему успеху, однако в зрелом возрасте оказалась в сложной ситуации, связанной с мошенниками и продажей квартиры.

Мне ее искренне жаль, потому что она очень долго шла к своему успеху. И жизнь ее поколотила хорошенько сказал артист

Шаляпин отметил, что, несмотря на непростые отношения, всегда уважал Долину. При этом он признался, что никогда не был поклонником ее творчества.

Я всегда Долину уважал подчеркнул Шаляпин

Артист вспомнил один из споров с Долиной, когда она критически высказалась о представителях "Фабрики звезд". В ответ Шаляпин рассказал о своем музыкальном образовании и признался, что предпочитает творчество Людмилы Зыкиной и хора имени Пятницкого.

Ранее Долина призналась, что скандал с квартирой придал певице творческий импульс и отразился в новых песнях.