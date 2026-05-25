Москва25 маяВести.Певец Прохор Шаляпин ответил на высказывание телеведущей Алены Водонаевой о полных женщинах. Комментарий артиста приводит издание "КП".
Ранее телеведущая и блогер Водонаева в интервью заявила, что "стоит задуматься", когда женщина на 30 кг "больше своего парня".
Прохор Шаляпин заявил журналистам о симпатии к женщинам с формами.
Я хочу защитить полных женщин, потому что полная женщина в основном всегда добрая. И я люблю полных женщин, потому что с ними можно от души поестьсказал артист
По его словам, он сам порой любит "заточить торт с удовольствием". Прохор Шаляпин добавил, что уважает Алену Водонаеву, но считает, что она "слишком уж стройна". Певец предложил телеведущей "перекусить".
Кроме того, в ходе этого интервью Шаляпин назвал себя "самоуверенным человеком", который прекрасен в любой одежде.
Также он высказался о разнице в возрасте в отношениях между влюбленными, заявив, что "любви все возрасты покорны".
Ранее Шаляпин призвал россиян продвигать родную культуру и носить кокошники.