Шаляпин обратился к Водонаевой после ее высказывания о полных женщин: я их люблю

Прохор Шаляпин обратился к Алене Водонаевой после ее слов о полных женщинах Шаляпин обратился к Водонаевой после ее высказывания о полных женщин: я их люблю

Москва25 мая Вести.Певец Прохор Шаляпин ответил на высказывание телеведущей Алены Водонаевой о полных женщинах. Комментарий артиста приводит издание "КП".

Ранее телеведущая и блогер Водонаева в интервью заявила, что "стоит задуматься", когда женщина на 30 кг "больше своего парня".

Прохор Шаляпин заявил журналистам о симпатии к женщинам с формами.

Я хочу защитить полных женщин, потому что полная женщина в основном всегда добрая. И я люблю полных женщин, потому что с ними можно от души поесть сказал артист

По его словам, он сам порой любит "заточить торт с удовольствием". Прохор Шаляпин добавил, что уважает Алену Водонаеву, но считает, что она "слишком уж стройна". Певец предложил телеведущей "перекусить".

Кроме того, в ходе этого интервью Шаляпин назвал себя "самоуверенным человеком", который прекрасен в любой одежде.

Также он высказался о разнице в возрасте в отношениях между влюбленными, заявив, что "любви все возрасты покорны".

Ранее Шаляпин призвал россиян продвигать родную культуру и носить кокошники.