Шаляпин рассказал о проблемах со здоровьем и "аллергии на половину эстрады" Певец Прохор Шаляпин заявил об апрельской аллергии

Москва3 мая Вести.42-летний российский певец Прохор Шаляпин сообщил, что страдает от весенней аллергии. Его слова приводит издание "Московский комсомолец".

По словам артиста, он постоянно проходит медицинские обследования – "с утра до вечера". По рассказу Шаляпина, у него уже началась фобия, связанная с желанием проверить весь организм.

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По его словам, все заканчивается обычно в мае. Шаляпин уточнил, что принимает препараты и иногда пользуется ингалятором.

А вообще у меня аллергия на половину нашей эстрады и шоу-бизнеса добавил артист

Ранее Прохор Шаляпин призвал россиян продвигать родную культуру и включать в гардероб русские аксессуары.