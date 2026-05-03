Москва3 маяВести.42-летний российский певец Прохор Шаляпин сообщил, что страдает от весенней аллергии. Его слова приводит издание "Московский комсомолец".
По словам артиста, он постоянно проходит медицинские обследования – "с утра до вечера". По рассказу Шаляпина, у него уже началась фобия, связанная с желанием проверить весь организм.
В апреле начинается аллергия — нос закладываетрассказал певец
По его словам, все заканчивается обычно в мае. Шаляпин уточнил, что принимает препараты и иногда пользуется ингалятором.
А вообще у меня аллергия на половину нашей эстрады и шоу-бизнесадобавил артист
Ранее Прохор Шаляпин призвал россиян продвигать родную культуру и включать в гардероб русские аксессуары.