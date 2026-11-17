Москва17 ноя Вести.Неонатологи перинатального отделения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" выходили девочку, появившуюся на свет с весом 330 граммов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит пресс-центр столичного департамента здравоохранения на официальном сайте.

Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. Один из последних примеров — история девочки, которая появилась на свет в перинатальном центре „Коммунарка“ с весом всего 330 граммов. За четыре месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2020 граммов и смогла отправиться домой… рассказала Ракова

Девочка родилась в результате экстренного кесарева сечения, поскольку у матери диагностирована тяжелая преэклампсия. Малышку сразу поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности ребенок провел в больнице более четырех месяцев. За ее развитием наблюдают специалисты центра ранней помощи "Коммунарки".