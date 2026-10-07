В Москве врачи спасли 3-месячную девочку с редким пороком сердца Врачи спасли младенца c дефектом межпредсердной перегородки и редким пороком

Москва7 окт Вести.Врачи НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева спасли 3-месячную девочку c дефектом межпредсердной перегородки и редким пороком, при котором в левом предсердии во время внутриутробного развития формируется лишняя мембрана. Об этом сообщил Минздрав России.

Отмечается, что такое сочетание патологий нарушает нормальный кровоток, приводит к сердечной недостаточности, повышению давления в легочных сосудах и задержке развития ребенка.

Во время … [проведения операции] врачи закрыли отверстие в перегородке между предсердиями и убрали лишнюю мембрану, которая мешала нормальному кровотоку. Операция прошла успешно. Врачам удалось полностью устранить порок сердца говорится в сообщении, опубликованном в канале Минздрава в мессенджере МАХ

В настоящее время малышка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.