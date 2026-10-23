Москва23 окт Вести.Врачи Центра Рошаля спасли новорожденного мальчика с множественными опухолями сердца, проведя ему две операции спустя несколько часов после появления на свет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

У малыша обнаружили множественные опухоли в обоих желудочках сердца, а также в головном мозге. Одна из опухолей перекрывала выход крови из левого желудочка в аорту — главный сосуд, по которому кровь поступает к органам и тканям. Это представляло прямую угрозу жизни ребенка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Кардиохирурги экстренно прооперировали малыша, после чего его состояние улучшилось, однако возникла другая серьезная проблема — нарушение сердечного ритма. Иные образования затрагивали проводящую систему сердца. Тогда, после подбора необходимой терапии, была проведена вторая операция, в ходе которой ребенку установили электрокардиостимулятор.

В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное — его жизни ничего не угрожает.