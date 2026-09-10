Подмосковные врачи провели успешную операцию по разделению пальцев у ребенка

В Подмосковье врачи успешно разделили сросшиеся на руке ребенка пальцы Подмосковные врачи провели успешную операцию по разделению пальцев у ребенка

Москва10 сен Вести.В Московской области специалисты провели сложную операцию на руке ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, у него была врожденная патология, при которой происходит сращение третьего и четвертого пальцев.

По словам главного внештатного детского травматолога-ортопеда Минздрава Подмосковья, главврача МОДКТОБ Александра Григорьева, подобные операции необходимо проводить после того, как завершится бурный рост ребенка – после 4 лет.

Для разделения сросшихся тканей и восстановления нормальной анатомии кисти использовали метод комбинированной кожной пластики - сформировали межпальцевый промежуток, используя местную ткань, затем закрыли дефекты кожными трансплантатами рассказал Григорьев

Все прошло успешно. Через 6 месяцев пациента осмотрели врачи и подтвердили, что подвижность суставов пальцев полностью восстановлена.