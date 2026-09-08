Врачи в Подмосковье спасли ногу пострадавшему в ДТП в Таиланде туристу

Подмосковные травматологи спасли ногу пострадавшему в Таиланде туристу Врачи в Подмосковье спасли ногу пострадавшему в ДТП в Таиланде туристу

Москва8 сен Вести.Специалисты травматологического отделения Серпуховской больницы Московской области спасли ногу мужчине, которую он повредил в тяжелой аварии в Таиланде, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Подмосковные врачи приняли решение о проведении сложной реконструктивной операции.

Операция длилась 2,5 часа и завершилась успешно — хирургам удалось полностью выровнять поврежденную конечность отмечается в сообщении

Пациент уже делает первые успехи и начал разрабатывать голеностопный сустав. Специалисты дают благоприятный прогноз на его полное восстановление и возвращение к привычной ходьбе.