Туриста с травмой эвакуировали в горах Хакасии Спасатели эвакуировали по воздуху туриста с травмой ноги

Москва11 авг Вести.На маршруте в Аскизском районе Хакасии один из туристов группы оступился и повредил ногу. После этого продолжать путь он не смог и пришлось вызвать спасателей. 33-летнего жителя Новосибирска было решено эвакуировать по воздуху, сообщает ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России забрали молодого человека на вертолете Ми-8 и доставили в Абакан говорится в сообщении

В региональном МЧС уточнили, что это второй турист, которого пришлось эвакуировать из района Поднебесных зубьев, и порекомендовали адекватно оценивать свои физические способности перед отправлением на сложные маршруты.