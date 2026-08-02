С Эльбруса эвакуирован новосибирский турист, повредивший ногу Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Новосибирска

Москва2 авг Вести.Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Новосибирска, повредившего ногу, от медпомощи он отказался. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Рано утром 2 августа в службу спасения поступила информация о том, что на Эльбрусе на высоте 5,1 тысячи метров альпинист повредил ногу и просил о помощи.

По состоянию на 12.00 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. 22-летнего мужчину спустили на поляну Азау, от медицинской помощи отказался говорится в сообщении

Отмечается, что турист свой поход не регистрировал.

К эвакуации привлекались три спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.