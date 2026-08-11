Спасатели эвакуировали травмированного туриста из ущелья в Сочи

Травмированного туриста эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи Спасатели эвакуировали травмированного туриста из ущелья в Сочи

Москва11 авг Вести.Спасатели МЧС эвакуировали из Агурского ущелья туриста, получившего травму ключицы, его передали медикам. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Инцидент произошел вечером 10 августа. 26-летний турист из Москвы во время прогулки упал и получил травму ключицы. От болевого шока он не мог самостоятельно продолжить путь и обратился к спасателям.

Сотрудники двух подразделений Южного РПСО МЧС России обнаружили туриста, медик и спасатели оказали пострадавшему первую помощь говорится в сообщении

Молодого человека на носилках вынесли из леса и передали врачам скорой помощи.