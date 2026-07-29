Московские врачи вылечили позвоночник жителю США после отказа в других странах Врачи Института Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу жителю США

Москва29 июл Вести.Врачи столичного Института Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу, сдавливавшую нервы, пациенту из США, которому ранее отказали в других странах, рассказала пресс-служба Московского депздрава в мессенджере МАХ.

Пациент получил травму позвоночника несколько месяцев назад во время занятий спортом. Со временем ему стало тяжело ходить и даже дышать.

Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю. На фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского. Обследование показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы написали в пресс-службе

Столичные медики выполнили операцию малоинвазивным методом: сделав небольшой разрез, освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани. Уже на следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги, а еще через два дня был отправился домой в хорошем состоянии.