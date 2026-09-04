Москва4 сен Вести.В Воронежской областной клинической больнице №1 хирурги вернули подвижность большому пальцу левой руки 12-летнего мальчика, который случайно отрезал его электросекатором во время работы на даче. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона на платформе MAX.

По данным Минздрава, ребенок помогал взрослым и нечаянно поранился. Родители быстро обработали рану и правильно привезли отрезанную часть в больницу, что позволило сохранить ткани для операции.

Травмы, полученные при работе с электроинструментом, отличаются повышенной сложностью из-за размозжения мягких тканей и повреждения мелких сосудов и нервов. Успех реплантации в таких случаях напрямую зависит от того, насколько быстро пациент попадает на операционный стол. В данном случае счет шел на часы, но мы успели рассказали врачи

Бригада хирургов под руководством Татьяны Париновой провела сложное вмешательство: зафиксировала кость, соединила сухожилия, под микроскопом сшила сосуды и нервные волокна.

Операция завершилась удачно - палец приживается, кровообращение в норме. Сейчас за пациентом наблюдают, ему предстоит длительная реабилитация. По прогнозам врачей, при выполнении всех рекомендаций подвижность пальца практически полностью восстановится.