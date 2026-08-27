Москва27 авгВести.В Липецкой области спасли 9-летнего мальчика, руку которого зажало в механизме работающей бетономешалки. Об этом сообщил Минздрав России.
Ребенок играл на улице в поселке Лев Толстой, когда его кисть зажало в механизме работающей бетономешалки.
Бригада скорой помощи экстренно прибыла на место. Фельдшер и спасатели болгаркой распилили шестеренки механизма, чтобы освободить конечность. После чего пострадавшего доставили в Липецкую областную детскую клиническую больницу.
Во время операции хирурги восстановили руку и подвижность пальцев, сшив поврежденные ткани. Операция прошла успешноговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов.