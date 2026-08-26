В Петербурге хирурги спасли кисть пострадавшему на эскалаторе годовалому ребенку Кисть годовалого малыша, попавшую в эскалатор в ТЦ Петербурга, спасли врачи

Москва26 авг Вести.Хирурги клиники Педиатрического университета собрали кисть годовалому ребенку, рука которого оказалась в движущейся части эскалатора одного из торговых центров Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Торговые центры… являются для детей местами повышенной опасности. Родители отвлечены покупками, в результате чего теряют бдительность. Рекомендация взрослым - помнить, что, если вы идете с ребенком куда-либо, именно он должен оставаться в центре вашего внимания говорится в сообщении

Инцидент произошел в ТЦ на улице Ильюшина. Мальчика доставила в больницу бригада скорой помощи. В настоящее время пациент находится под контролем специалистов.

Следственный комитет организовал проверку по факту травмирования ребенка.