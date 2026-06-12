Петербургские хирурги спасли девочку, которой оторвало руку на производстве

В Петербурге девочке пришили кисть руки, попавшую в станок на производстве Петербургские хирурги спасли девочку, которой оторвало руку на производстве

Москва12 июн Вести.В Санкт-Петербурге хирурги Педиатрического университета (СПбГПМУ) помогли 15-летней девочке, которая получила тяжелую травму на производстве, сообщается на странице университета в соцсети "ВКонтакте".

ЧП произошло на одном из предприятий в поселке Колтуши Ленинградской области. Кисть руки девочки попала между валиками станка, в результате произошла травматическая ампутация.

На месте пострадавшей оказали максимально возможную помощь, после чего отвезли в клинику Педиатрического университета.

Операция продолжалась более 3 часов. Ампутированные части пришили на место, максимально сохранив все элементы. Руку удалось сохранить.

Теперь девочке потребуется длительное наблюдение и решения по реабилитации. Что она делала на производстве, не уточняется.