Москва29 июлВести.В Севастополе сотрудница мясного цеха получила серьезную травму на своем рабочем месте. Как сообщает ГСУ СКР по Республике Крым, женщине отрезало несколько пальцев мясорубкой.
Сотрудница мясного цеха торгового предприятия была допущена к работе с электрической мясорубкой без надлежащего оформления допуска к работе... В результате допущенных нарушений работница получила травмы правой кисти, приведшие к ампутации четырех пальцевговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что пострадавшая также не прошла соответствующий инструктаж, кроме того, речь идет о необеспечении безопасности при эксплуатации технологического оборудования. Возбуждено уголовное дело.