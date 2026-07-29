Уголовное дело возбуждено после травмирования работницы мясного цеха в Крыму

В Севастополе работнице предприятия отрезало пальцы мясорубкой Уголовное дело возбуждено после травмирования работницы мясного цеха в Крыму

Москва29 июл Вести.В Севастополе сотрудница мясного цеха получила серьезную травму на своем рабочем месте. Как сообщает ГСУ СКР по Республике Крым, женщине отрезало несколько пальцев мясорубкой.

Сотрудница мясного цеха торгового предприятия была допущена к работе с электрической мясорубкой без надлежащего оформления допуска к работе... В результате допущенных нарушений работница получила травмы правой кисти, приведшие к ампутации четырех пальцев говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что пострадавшая также не прошла соответствующий инструктаж, кроме того, речь идет о необеспечении безопасности при эксплуатации технологического оборудования. Возбуждено уголовное дело.