Власти Липецкой области: в руках у пострадавшей девочки взорвалась петарда Власти Липецкой области: в руках у пострадавшей школьницы взорвалась петарда

Москва18 июн Вести.В Липецкой области в руках у пострадавшей 13-летней школьницы взорвалась петарда. Данную информацию уточнило правительство региона.

Как ранее в этот день сообщал Минздрав Липецкой области, инцидент произошел днем 16 июня. Девочка нашла на улице предмет, визуально напоминающий взрыватель от ручной гранаты, и принесла его домой. При попытке извлечь кольцо сработал механизм, в результате чего произошел взрыв.

Важное уточнение по происшествию с 13-летней девочкой…По установленным обстоятельствам, девочка гуляла на улице около дома и увидела в траве петарду. Она взяла ее и принесла в квартиру. Дома девочка положила петарду в стеклянную кружку и зажгла фитиль. При этом кружку она держала в левой руке. В этот момент произошел хлопок говорится в публикации правительства в мессенджере МАХ

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, лечение продолжается.

В правительстве также уточнили, что Министерство здравоохранения Липецкой области приносит извинения за недостоверность первоначальной информации, которая была распространена ранее.