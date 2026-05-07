Москва7 маяВести.В Ростовской области СК возбудил уголовное дело по факту травмирования 17-летней ученицы одного из общеобразовательных учреждений. Об этом ведомство сообщило в MAX.
По предварительной информации, в школе города Миллерово взорвалась страйкбольная граната, ученица получила ожоги.
В результате происшествия пострадавшей потребовалась медицинская помощьговорится в сообщении
На месте происшествия продолжают работать следователи, проводится осмотр места.
Дело возбудили по статье о хулиганстве.