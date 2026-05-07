По факту травмирования школьницы в ростовской школе возбуждено дело

СК возбудил дело после инцидента с гранатой в ростовской школе По факту травмирования школьницы в ростовской школе возбуждено дело

Москва7 мая Вести.В Ростовской области СК возбудил уголовное дело по факту травмирования 17-летней ученицы одного из общеобразовательных учреждений. Об этом ведомство сообщило в MAX.

По предварительной информации, в школе города Миллерово взорвалась страйкбольная граната, ученица получила ожоги.

В результате происшествия пострадавшей потребовалась медицинская помощь говорится в сообщении

На месте происшествия продолжают работать следователи, проводится осмотр места.

Дело возбудили по статье о хулиганстве.