Москва7 маяВести.В одной из школ Ростовской области, предположительно, взорвалась страйкбольная граната, ожоги получила ученица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ростовское МВД.
Инцидент произошел в городе Миллерово.
В ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы №8 Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранатусказал журналистам представитель полиции
Школьница получила незначительные ожоги рук, медики оказали ей помощь.