Москва7 мая Вести.В одной из школ Ростовской области, предположительно, взорвалась страйкбольная граната, ожоги получила ученица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ростовское МВД.

Инцидент произошел в городе Миллерово.

В ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы №8 Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату сказал журналистам представитель полиции

Школьница получила незначительные ожоги рук, медики оказали ей помощь.