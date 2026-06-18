Девочка получила тяжелую травму после взрыва неизвестного предмета под Липецком

В Липецкой области в руках у школьницы взорвался неизвестный предмет Девочка получила тяжелую травму после взрыва неизвестного предмета под Липецком

Москва18 июн Вести.В Липецкой области 13-летняя школьница получила тяжелую травму кисти после взрыва у нее в руках неизвестного предмета, который она нашла на улице. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Инцидент произошел днем 16 июня. Девочка нашла на улице предмет, визуально напоминающий взрыватель от ручной гранаты, и принесла его домой. При попытке извлечь кольцо сработал механизм, в результате чего произошел взрыв.

В результате происшествия ребенок получил тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей… В Областной детской больнице врачи борются за кисть 13-летней девочки говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.