Школьник лишился стопы при подрыве на мине в ЛНР

13-летний ребенок подорвался на мине на берегу Северского Донца в ЛНР Школьник лишился стопы при подрыве на мине в ЛНР

Москва12 мая Вести.На берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике при подрыве на мине пострадал 13-летний школьник, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ЧП произошло в поселке Красный Яр, рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

На скорую поступил вызов. Звонивший сообщил, что его друг подорвался на мине на берегу Северского Донца в поселке Красный Яр говорится в заявлении, опубликованном правительством ЛНР в мессенджере MAX

К пострадавшему выехала бригада скорой медицинской помощи. При подрыве ребенок лишился стопы левой ноги. Сейчас пациент находится в республиканской детской клинической больнице.