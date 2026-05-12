Москва12 маяВести.На берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике при подрыве на мине пострадал 13-летний школьник, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
ЧП произошло в поселке Красный Яр, рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
На скорую поступил вызов. Звонивший сообщил, что его друг подорвался на мине на берегу Северского Донца в поселке Красный Ярговорится в заявлении, опубликованном правительством ЛНР в мессенджере MAX
К пострадавшему выехала бригада скорой медицинской помощи. При подрыве ребенок лишился стопы левой ноги. Сейчас пациент находится в республиканской детской клинической больнице.