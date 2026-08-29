Москва29 авгВести.В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже на крышу балкона этажом ниже. Мальчика увезли в больницу. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.
Инцидент произошел 28 августа, в пятницу, на набережной реки Мойки в Центральном районе.
Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 3 этаже жилого дома... Ребенок упал на крышу балкона второго этажа, откуда его достали сотрудники спасательных служб. Малолетний госпитализированговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии ребенка и степени полученных им травм не приводятся.
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.