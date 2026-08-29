В Петербурге из окна квартиры выпал четырехлетний ребенок, его госпитализировали

Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Петербурге В Петербурге из окна квартиры выпал четырехлетний ребенок, его госпитализировали

Москва29 авг Вести.В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже на крышу балкона этажом ниже. Мальчика увезли в больницу. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.

Инцидент произошел 28 августа, в пятницу, на набережной реки Мойки в Центральном районе.

Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 3 этаже жилого дома... Ребенок упал на крышу балкона второго этажа, откуда его достали сотрудники спасательных служб. Малолетний госпитализирован говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии ребенка и степени полученных им травм не приводятся.

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.