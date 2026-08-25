В Саратове 2-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа, организована проверка

В Саратове 2-летний мальчик пострадал при падении из окна 3-го этажа В Саратове 2-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа, организована проверка

Москва25 авг Вести.В Саратове 2-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 25 августа в доме, расположенном по Ново-Крекинскогому проезду. Предварительно, в медучреждение был госпитализирован 2-летний мальчик, выпавший из окна 3-го этажа квартиры. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

По факту травмирования малолетнего … организована доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.