Москва25 авгВести.В Саратове 2-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел 25 августа в доме, расположенном по Ново-Крекинскогому проезду. Предварительно, в медучреждение был госпитализирован 2-летний мальчик, выпавший из окна 3-го этажа квартиры. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.
По факту травмирования малолетнего … организована доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.