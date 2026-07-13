Ребенок получил тяжелые травмы после падения с четвертого этажа в Одинцово

В Одинцово малолетний ребенок выпал из окна четвертого этажа базы отдыха Ребенок получил тяжелые травмы после падения с четвертого этажа в Одинцово

Москва13 июл Вести.В городе Одинцово Московской области малолетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Это произошло на одной из баз отдыха, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, происшествие случилось на базе отдыха "Солнечная поляна 2". Пострадал мальчик 2024 года рождения.

В результате падения у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма живота и переломы правых руки и ноги.

Ребенок госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.