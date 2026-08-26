В Липецкой области ребенку зажало руку в бетономешалке В Липецкой области фельдшер болгаркой освободил руку ребенка из бетономешалки

Москва26 авг Вести.В Липецкой области девятилетний мальчик пострадал при игре с бетономешалкой – его кисть зажало в механизме, освобождать руку пришлось с помощью болгарки. Об этом рассказали в правительстве региона.

Инцидент произошел в поселке Лев Толстой.

Достать маленькую ручку без специального оборудования было нельзя. Один из фельдшеров взял болгарку и сам по миллиметру пилил шестеренки механизма, чтобы освободить мальчика. Саму бетономешалку держали спасатели сказано в сообщении

Школьнику диагностировали открытый перелом пальцев правой руки. Первую помощь ему оказали на месте, а затем госпитализировали в Липецкую областную детскую больницу.

Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков.