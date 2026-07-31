Садовый секатор возникла в лицо подростку в Башкирии В Башкирии секатор вонзился в лицо 14-летнего подростка

Москва31 июл Вести.В Башкирии секатор вонзился в лицо 14-летнего подростка во время игры с братом, зрение ребенка удалось спасти. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Помощь мальчику оказали врачи Дюртюлинской ЦРБ.

То, что начиналось как обычная детская игра с братом во дворе, за секунду превратилось в опасную для жизни ситуацию. Ручка садового секатора сорвалась, и инструмент впился мальчику в щёку, глубоко застряв в верхней челюсти… Благодаря мастерству хирурга и слаженности всей дежурной бригады операция прошла успешно рассказал глава министерства на своей странице во "ВКонтакте"

Он отметил, что ситуация была сложной. Лезвие прошло сквозь мягкие ткани и стенку верхнечелюстной пазухи, а его острие проникло внутрь на 3 сантиметра, не достав до глазницы меньше миллиметра.

Сейчас пациент находится в травматологии под наблюдением медиков, он в сознании, угрозы для жизни нет. Впереди его ждут лечение и реабилитация.