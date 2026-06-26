Подросток получил ранение при детонации дрона в Белгородской области В Белгородской области подросток получил минно-взрывную травму из-за взрыва БПЛА

Москва26 июн Вести.В Белгородской области за медицинской помощью обратился 15-летний парень, пострадавший при детонации FPV-дрона в хуторе Никольский Ракитянского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере MAX.

В детской областной клинической больнице у него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи он отпущен домой отмечается в публикации

В хуторе Никольский посечены окна частного дома, а также получили повреждения три автомобиля.

В различных населенных пунктах региона в результате вражеских атак повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили.