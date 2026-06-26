Москва26 июнВести.В Белгородской области за медицинской помощью обратился 15-летний парень, пострадавший при детонации FPV-дрона в хуторе Никольский Ракитянского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере MAX.
В детской областной клинической больнице у него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи он отпущен домойотмечается в публикации
В хуторе Никольский посечены окна частного дома, а также получили повреждения три автомобиля.
В различных населенных пунктах региона в результате вражеских атак повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили.