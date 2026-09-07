Приморские хирурги восстановили челюсть ребенка после сложного перелома Хирурги Приморья восстановили челюсть девочки, сломанную на детских качелях

Москва7 сен Вести.Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Приморской краевой больницы №2 "собрали" нижнюю челюсть семилетней девочки после сложного перелома со смещением, сообщила пресс-служба регионального минздрава в мессенджере МАХ.

Там уточнили, что ребенок получил травму из-за неосторожности на детских качелях. Хирурги соединили обломки в правильном положении специальными пластинами и винтами. Доступ выполнили через полость рта, чтобы на лице не осталось рубцов.

Поскольку лицевой скелет ребенка еще растет, конструкции необходимо удалять. Этой осенью девочка вернется к нам на плановую операцию, чтобы челюсть могла свободно развиваться дальше пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Романчук

Функцию челюсти удалось полностью восстановить.