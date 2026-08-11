Девочка из США, которой в России удалили пятно на лице, подарила рисунки врачам

7-летняя американка, подарила рисунки врачам, удалившим страшное пятно на лице Девочка из США, которой в России удалили пятно на лице, подарила рисунки врачам

Москва11 авг Вести.Семилетняя американка Луна Феннер, которой в России удалили родимое пятно на лице, перед выпиской из петербургской больницы подарила врачам свои рисунки, сообщает RT. Ей провели заключительную операцию по удалению невуса, и 13 августа она вылетает в США.

Луна была под впечатлением. Приехала домой и стала говорить: Ничего себе! У меня гладкая кожа! Как здорово! вспоминает мама первую реакцию дочери

За время нахождения в клинике Луна научилась говорить по русски, который ей еще пригодится, ведь семья планирует ещн прилететь в Россию для небольших косметических коррекций.

Луна Феннер страдала редким недугом — меланоцитарным невусом. Это большое родимое пятно на лице, которое впоследствии могло перерасти в рак. Несколько лет назад пятно с лица девочки убрали российские медики, поскольку в США эту процедуру ей проводить отказались.