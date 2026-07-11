Депутат Боярский пытается помочь людям с увеальной меланомой Сергей Боярский рассказал, как пытается помочь пациентам с увеальной меланомой

Москва11 июл Вести.Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский пытается помочь людям, страдающим редким онкологическим заболеванием - увеальной меланомой. Подробности он рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам депутата, все началось с личного обращения граждан.

Ко мне на личный прием в Петербурге пришли пациенты, которые страдают редким орфанным заболеванием - увеальной меланомой. Пришли они ко мне как к депутату, чтобы повысить уровень осведомленности населения об этом редком, но очень коварном недуге. Они образовали автономное некоммерческое общество, чтобы поддерживать друг друга, делиться опытом борьбы с этой болезнью сообщил Сергей Боярский

Депутат рассказал, как планирует помочь пациентам с этим заболеванием и что уже сделано.

Автономное некоммерческое общество зарегистрировано в Петербурге, поэтому мы будем искать им помещение для того, чтобы они могли работать. Я обратился к руководству ведущих телеканалов, чтобы они в своих сюжетах подняли этот острый и насущный вопрос отметил он

По его словам, о существовании такого заболевания, как увеальная меланома, известно не каждому врачу.

Даже не все врачи знают о таком заболевании. Его достаточно сложно диагностировать, а иногда - слишком поздно подчеркнул депутат

Пациентов, страдающим этим недугом, не так много.

В Петербурге, насколько мне известно, 12 человек. А в канале, который ведет девушка, руководитель этого движения, зарегистрировались 500 человек с подобным диагнозом. Они действительно находятся в очень тяжелой ситуации и объединились для того, чтобы вместе рассказать о себе и о своем недуге сообщил Боярский

Увеальная меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов сосудистой оболочки глазного яблока (увеального тракта). Это заболевание редкое — составляет около 3,7–5% всех типов меланомы.