В Молдавии подняли вопрос о применении российской вакцины от меланомы Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить с РФ применение вакцины от меланомы

Москва10 июн Вести.Лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ подала официальный запрос властям Молдавии с требованием обсудить с Москвой возможность применения в стране новой вакцины от меланомы, которую разработали российские ученые. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам политика, запрос был отправлен после ее поездки в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), который проходил с 3 по 6 июня.

Я подала официальный запрос в министерство здравоохранения и правительство, потребовав инициировать обсуждения с министерством здравоохранения Российской Федерации, Центром Гамалеи и учреждениями, участвующими в разработке персонализированной терапевтической противораковой мРНК-вакцины NeoOncovac говорится в публикации

Фуртунэ отметила, что ежегодно в Молдавии ежегодно диагностируют рак примерно у 20 тыс. человек, почти половина из которых умирает. Поданный ей запрос – не требование "безусловного принятия какого-либо метода лечения", а призыв к анализу всех доступных вариантов и просьба предоставить гражданам максимально прозрачную информацию по этому поводу. Она подчеркнула, что спасение жизней людей от смертельной болезни – вне политики.