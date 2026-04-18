Москва18 апр Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы "О самом главном" о необычной особенности людей с синдромом Жильбера. Он отметил, что онкологические заболевания у пациентов с таким диагнозом встречаются редко.

По словам медика, синдром Жильбера – это не болезнь, а генетическая особенность, которая проявляется в отсутствии фермента, расщепляющего билирубин.

Синдром Жильбера – это вообще не болезнь… Люди живут, более того, они лучше нас живут. Да, у них может что-то пожелтеть, но они живут дольше, потому что у них реже рак, реже онкология. Считается, что билирубин – это определенный антиоксидант пояснил он

Мясников добавил, что люди с таким диагнозом никак не ограничены и могут вести полноценную жизнь. Единственным негативным эффектом синдрома является более высокий риск образования камней в желчном пузыре и пожелтение кожи.