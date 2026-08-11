Луна Феннер из США научилась говорить по-русски почти без акцента Девочка "с маской Бэтмена" Луна Феннер заговорила по-русски

Москва11 авг Вести.Американка Луна Феннер, известная как "девочка с маской Бэтмена", родившаяся с большим невусом на лице, научилась говорить несколько фраз на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Девочка произнесла русские слова практически без акцента во время встречи с журналистами в Санкт-Петербурге.

Привет! Спасибо, пожалуйста сказала она с улыбкой

Основной этап лечения Феннер в России завершен – ей сняли швы после последних процедур. 13 августа Луна вместе с родителями покинет Россию.

После того, как "маска Бэтмена" была снята, девочка искренне радовалась и танцевала, отметили российские врачи. Луна вместе с родителями трижды прилетала в Санкт-Петербург на операции. В США ей в подобной операции отказали.