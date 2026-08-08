Москва8 авгВести.Девочка из США Луна Феннер, которой в частной клинике в Санкт-Петербурге сделали операцию по удалению врожденного гигантского родимого пятна на лице (гигантского меланоцитарного невуса), похожего на "маску Бэтмена", улетит домой с родителями 13 августа, сообщили РИА Новости в клинике.
Они уезжают 13 августасказала администратор профильного отделения клиники
Заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов Луне провели 22 июля, швы и повязки сняли 5 августа. Медики констатировали, что "маска Бэтмена" снята, девочка была счастлива и танцевала.
Для достижения результата Луна с родителями прилетала в Санкт-Петербург трижды. До этого семья обращалась в американские клиники, однако они отказали в лечении.