Девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после операции в Петербурге

Девочка в "маске Бэтмена" танцевала от счастья после снятия швов в Петербурге Девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после операции в Петербурге

Москва5 авг Вести.Девочка из США Луна Феннер, у которой с рождения было гигантское родимое пятно на лице (гигантский меланоцитарный невус), из-за чего ее прозвали ребенком в "маске Бэтмена", танцевала, когда ей сняли швы и повязки после заключительной операции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратора частной клиники, где ребенку делали операцию.

Луне результат понравился. И она, и ее мама остались довольны... Луна танцевала и была счастлива рассказала администратор

Заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов Луне провели 22 июля, швы и повязки сняли 4 августа.

Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.

Ранее американские врачи отказали родителям девочки в лечении, сославшись на сложность этого случая. После этого ребенку согласились помочь российские медики.