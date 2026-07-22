Хирурги Петербурга провели финальную операцию девочке с "маской Бэтмена" Девочке с "маской Бэтмена" из США провели финальную операцию в Санкт-Петербурге

Москва22 июл Вести.В Санкт-Петербурге провели заключительную операцию Луне Феннер, девочке с "маской Бэтмена" из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей частной клиники, где лечится ребенок.

В среду, 22 июля, Луне удалили остатки невуса и рубцов.

Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось цитирует собеседника агентство

В конце мая маленькой американке провели другую операцию, она продлилась 3,5 часа.

Луна Феннер родилась с гигантским пигментным пятном, закрывающим почти все лицо. Из-за этого родимого пятна ее стали называть ребенком в "маске Бэтмена". В США родителям отказали в лечении, предложив невыполнимую программу операций. Из интернета о девочке узнали краснодарские врачи и предложили свою помощь. К октябрю 2021 года Луне сделали шесть операций, а с апреля 2024 года она продолжает лечение в Петербурге.