Москва27 мая Вести.В одной из клиник Санкт-Петербурга прошла очередная операция маленькой американке Луне Феннер, которую из-за огромного черного родимого пятна на лице называют ребенком в "маске Бэтмена". Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на администратора медицинского учреждения.

Операция длилась около трех с половиной часов и прошла благополучно. Сейчас Луну уже привезут в палату, где ее ждет мама цитирует администратора РИА Новости

Накануне врачи рассказывали, что Луне предстоит финальный этап лечения - он должен полностью убрать остатки невуса и деформирующие рубцы с лица. В ходе операции были имплантированы четыре тканевых экспандера, их постепенное заполнение займет примерно полтора месяца.

Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом - пигментным пятном, закрывающим почти все лицо. В США родителям отказали в лечении, предложив невыполнимую программу операций. Публикацию о девочке увидели краснодарские врачи и предложили свою помощь. К октябрю 2021 года Луне сделали шесть операций, а с апреля 2024 года она продолжает лечение в Петербурге.