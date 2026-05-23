Дочь дрессировщика Мстислава Запашного попала в реанимацию в Крыму Дочь дрессировщика Мстислава Запашного госпитализирована в Крыму с отеком Квинке

Москва23 мая Вести.Екатерина Запашная, дочь дрессировщика Мстислава Запашного, попала в реанимацию с отеком Квинке во время отпуска в Крыму, пишет Baza.

По ее словам, она приехала в Севастополь на отдых, а также посетить цирковое шоу ее брата Ярослава. В какой-то момент девушка заметила небольшую красную точку на коже, приняв ее за укус комара. Однако вскоре по телу пошли красные пятна, ноги и руки распухли, а кожа начала сильно зудеть.

В местах, которых касалась одежда, появлялись волдыри. Запашную экстренно госпитализировали с отёком Квинке в больницу. Её тело настолько сильно опухло, что медработники смогли только с девятой попытки ввести капельницу в вену говорится в публикации

Запашной назначили гормональную терапию и назначили строгую диету, но ее состояние ухудшилось. После это пациентку перевели в реанимацию, где провели плазмофильтрацию и увеличил дозу препаратов.

Что могло стать причиной сильнейшей аллергической реакции, Запашная ответить затруднилась.