Москва9 июн Вести.Владелица одной из московских клиник вызвала наряд после жалоб пострадавшей от рук косметолога пациентки, сообщает ИС "Вести".

С жалобами на работу косметолога Карины Д., которая арендует кабинеты в салонах Москвы, обратилась бывшая модель и фитнес-тренер Анастасия Заикина. Женщина утверждает, что косметолог повредила ей лицо во время некачественной пластической операции на подбородке.

Я говорю ей, может ли она установить мне новый имплант поровнее. А она отвечает: "Я никогда этого не делала, но я могу". Мне с ней было просто приятно общаться объяснила пострадавшая журналистам

При этом, вспоминает Анастасия, пластическая операция, которая по протоколам должна проходить под общим наркозом, производилась не в операционной, а на массажной кушетке и под местной анестезией. За хирургическую манипуляцию пострадавшая отдала наличными порядка 300 тысяч рублей.

После операции у женщины возникли осложнения, с которыми она борется до сих пор. В отношении косметолога, утверждает Анастасия, уже заведено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

При этом, указывает пострадавшая, сама косметолог продолжает вести свою профессиональную деятельность. В новом салоне, где работает Карина Д., жалоб на нее слушать не стали: владелица медклиники вызвала наряд полиции, чтобы выгнать пациентку и сопровождающих ее журналистов ИС "Вести".

В результате Анастасия написала еще одно заявление на косметолога, которая так и не появилась во время разбирательств в учреждении. Также она отметила, что после такой злополучной истории никому не советует хирургически изменять свою внешность.

Будьте такими, какие вы есть, занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем, и никогда не ложитесь под нож заявила она

На днях правоохранители Таиланда задержали россиянку, открывшую подпольную косметологическую клинику на вилле в Пхукете.