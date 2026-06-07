Москва7 июнВести.Правоохранители Таиланда в ходе операции Moscow Devil Filler задержали россиянку, открывшую подпольную косметологическую клинику на вилле в Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что нелегальную клинику накрыли непосредственно во время проведения косметологических процедур.
Тайская полиция изъяла десятки флаконов и медицинских принадлежностей, среди которых ботулотоксин, лидокаин, коллаген, гиалуроновая кислота, шприцы и иглы. Изъятая продукция оценивается примерно в 600 тысяч бат (1,3 миллиона рублей).
По данным Telegram-канала, имя задержанной - Кристина М. Ей 45 лет, она проживает в Таиланде с 2018 года.
Сейчас россиянка находится в полицейском участке Тхаланга. Женщину обвиняют в нелегальной косметической практике, контрабанде препаратов, а также их продаже и применении незарегистрированных средств.
Задержанная свою вину отрицает.
Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали трех россиян по делу о незаконном бизнесе. Россияне подозреваются в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев компаний для обхода местного законодательства.