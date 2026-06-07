Baza: в Таиланде задержали подпольного косметолога из Москвы

На Пхукете задержали подпольного косметолога из России Baza: в Таиланде задержали подпольного косметолога из Москвы

Москва7 июн Вести.Правоохранители Таиланда в ходе операции Moscow Devil Filler задержали россиянку, открывшую подпольную косметологическую клинику на вилле в Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что нелегальную клинику накрыли непосредственно во время проведения косметологических процедур.

Тайская полиция изъяла десятки флаконов и медицинских принадлежностей, среди которых ботулотоксин, лидокаин, коллаген, гиалуроновая кислота, шприцы и иглы. Изъятая продукция оценивается примерно в 600 тысяч бат (1,3 миллиона рублей).

По данным Telegram-канала, имя задержанной - Кристина М. Ей 45 лет, она проживает в Таиланде с 2018 года.

Сейчас россиянка находится в полицейском участке Тхаланга. Женщину обвиняют в нелегальной косметической практике, контрабанде препаратов, а также их продаже и применении незарегистрированных средств.

Задержанная свою вину отрицает.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали трех россиян по делу о незаконном бизнесе. Россияне подозреваются в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев компаний для обхода местного законодательства.