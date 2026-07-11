У жителя Новосибирска начался сильный отек головы после прогулки на сапе После прогулки на сапборде у новосибирца начался сильный отек головы

Москва11 июл Вести.30-летний житель Новосибирска получил сильный отек головы, из-за которого не мог открыть глаза. До этого мужчина около двух часов катался на сапборде под солнцем в Бердске. Он был без головного убора, сообщает KP.RU.

После прогулки голова мужчины начала щипать, тогда он намазался пантенолом. На следующий день он увидел, что его голова начала распухать.

Голова была красной: мне показалось, что это обычная реакция. Но уже утром следующего дня ситуация резко ухудшилась. Голова очень сильно опухла — в районе висков, затылка, над бровями. Я испугался и вызвал скорую помощь приводятся слова пострадавшего

В результате на следующий день состояние мужчины еще больше ухудшилось. У него сильно опухли виски, а левым глазом он уже не мог видеть.

Пострадавший несколько раз обращался к врачам, в результате помог ему антигистаминный препарат от аллергии.

Также он обратился к дерматологу, который поставил ему "фотоконтактный дерматит". Врач предположил, что такую реакцию мог вызвать ультрафиолет.

Возможно, это произошло на фоне ослабленного иммунитета. Меня за последний месяц дважды кусал клещ, я прошел два курса антибиотиков. Еще не исключено, что сыграл роль пантенол, может быть, он создал пленку на коже отметил мужчина

После введенной инъекции новосибирцу стало легче.