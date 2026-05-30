В Барнауле пятилетней девочке понадобилась операция после контакта с котом

Пятилетняя девочка погладила кота и попала на операционный стол в Барнауле

Москва30 мая Вести.В Барнауле пятилетняя девочка попала в больницу после попытки погладить кота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неприятный инцидент произошел в подъезде дома девочки: она увидела кота и потянулась его погладить. Животное испугалось и вцепилось клыками в левую руку ребенка.

Дома мама обработала дочери рану, но это не помогло. Кисть сильно опухла, к тому же у девочки поднялась до 39,5 температура. В травмпункте ей сделали прививку от бешенства, но и после этого отек не спал.

Родители отвезли девочку в больницу, где хирурги уже поставили диагноз "флегмона левой кисти" и прооперировали ребенка – вскрыли руку, удалили гной и поставили дренаж пишет Telegram-канале

Сейчас рана на руке затянулась, а девочка, по словам мамы, по-прежнему пытается погладить всех животных, которые встречаются у нее на пути.