Москва13 апрВести.В Диксоне Красноярского края стая бездомных собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
По данным ведомства, отец девочки отвел ее поиграть на детскую площадку и на несколько минут отлучился в магазин. Вернувшись, он не обнаружил ребенка на месте.
На девочку напала стая бездомных собак, причинив ей серьезные травмы. Прохожий отогнал животных и вызвал отцапишет прокуратура
Первую помощь девочке оказали в амбулатории, после чего ее доставили в межрайонную больницу бортом санитарной авиации.
Организована проверка причин и условий, способствовавших травмированию ребенка. Прокуратура оценит действия должностных лиц администрации и контролирующих органов.