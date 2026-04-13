В Диксоне стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку

Москва13 апр Вести.В Диксоне Красноярского края стая бездомных собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным ведомства, отец девочки отвел ее поиграть на детскую площадку и на несколько минут отлучился в магазин. Вернувшись, он не обнаружил ребенка на месте.

На девочку напала стая бездомных собак, причинив ей серьезные травмы. Прохожий отогнал животных и вызвал отца пишет прокуратура

Первую помощь девочке оказали в амбулатории, после чего ее доставили в межрайонную больницу бортом санитарной авиации.

Организована проверка причин и условий, способствовавших травмированию ребенка. Прокуратура оценит действия должностных лиц администрации и контролирующих органов.